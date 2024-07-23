BR 101 é interditada após acidente com caminhão em Iconha

De acordo com a PRF, havia risco grande de tentativa de saque de carga do caminhão e, por isso, eles interditaram preventivamente o trecho para retirar o veículo rapidamente, por segurança. Eles não deram detalhes de como o acidente aconteceu. A concessionária que administra a via, a Eco 101, foi procurada para mais detalhes da ocorrência. Quando houver retorno, o texto será atualizado.