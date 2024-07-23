BR 101 é interditada após acidente com caminhão em Iconha

Para evitar o saque de uma carga de carnes, o km 380 da BR 101, na altura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi interditado na manhã desta terça-feira (23). A via chegou a ser bloqueada totalmente, mas o tráfego foi liberado às 11h18. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu.
De acordo com a PRF, havia risco grande de tentativa de saque de carga do caminhão e, por isso, eles interditaram preventivamente o trecho para retirar o veículo rapidamente, por segurança. Eles não deram detalhes de como o acidente aconteceu. A concessionária que administra a via, a Eco 101, foi procurada para mais detalhes da ocorrência. Quando houver retorno, o texto será atualizado.