Carro dá defeito, jovem vai empurrar e acaba morto em acidente na ES 165

Carro que Matheus da Silva Araújo Campos, de 18 anos, empurrava quando acidente aconteceu Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu na noite de segunda-feira (22) após um acidente entre um automóvel e uma carreta na ES 165, na localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo . Segundo informações da Polícia Militar , a vítima é Matheus da Silva Araújo Campos. Ele estava a caminho de um jogo de futebol quando o carro em que ele estava parou de funcionar. O rapaz desceu, para empurrar o veículo, e foi nesse momento que a colisão aconteceu. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da PM, as vítimas do carro estavam indo jogar futebol na localidade de Vargem Grande, porém, no caminho, o carro apresentou defeito mecânico e parou de funcionar. Neste momento, Matheus e um dos passageiros empurraram o carro e um terceiro assumiu a direção.

Um caminhão que seguia pela via tentou desviar, mas acabou atingindo a traseira do veículo que Matheus empurrava. Um dos ocupantes, segundo a polícia, foi socorrido para um hospital de Vitória. O terceiro conseguiu se jogar no meio de um matagal e sofreu ferimentos leves.

O carro estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. O condutor da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.