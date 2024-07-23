Carro dá defeito, jovem vai empurrar e acaba morto em acidente na ES 165

Um jovem de 18 anos morreu na noite de segunda-feira (22) após um acidente entre um automóvel e uma carreta na ES 165, na localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima é Matheus da Silva Araújo Campos. Ele estava a caminho de um jogo de futebol quando o carro em que ele estava parou de funcionar. O rapaz desceu, para empurrar o veículo, e foi nesse momento que a colisão aconteceu. Outras duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com informações da PM, as vítimas do carro estavam indo jogar futebol na localidade de Vargem Grande, porém, no caminho, o carro apresentou defeito mecânico e parou de funcionar. Neste momento, Matheus e um dos passageiros empurraram o carro e um terceiro assumiu a direção.
Um caminhão que seguia pela via tentou desviar, mas acabou atingindo a traseira do veículo que Matheus empurrava. Um dos ocupantes, segundo a polícia, foi socorrido para um hospital de Vitória. O terceiro conseguiu se jogar no meio de um matagal e sofreu ferimentos leves.
O carro estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. O condutor da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
O Corpo de Bombeiros esteve no local, retirou a vítima das ferragens e acionou a perícia. Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor da carreta "foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação".