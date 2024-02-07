Boi é atingido por raio e morre no pasto, no interior de Muqui

“Estava chovendo uma hora direto. A gente estava dentro de casa e deu estouro muito alto. Quando fomos ver, ele tava lá caído”, pontua o produtor rural Carlos Eduardo Narduci.

Segundo o produtor, quando o animal foi atingido, os outros animais que estavam próximos chegaram a correr assustados para outro pasto, mas nenhum outro foi atingido. Carlos Eduardo relata ainda que, no ano passado, nessa mesma época, um raio também matou uma vaca dentro da propriedade. “Sempre acontece nesse período de verão”, conta.