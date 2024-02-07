Chuva danifica estradas e Muniz Freire decreta situação de emergência Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

Por conta do temporal da última quinta-feira (1º) que provocou prejuízos, a Prefeitura de Muniz Freire , na Região do Caparaó do Espírito Santo, decretou situação de emergência no município. Segundo a administração municipal, cerca de 200 quilômetros de estradas rurais estão com problemas. O documento foi publicado no final da tarde de segunda-feira (5).

De acordo com levantamento prévio da prefeitura, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras de Muniz Freire, pelo menos 20% – cerca de 200 km – das estradas vicinais que cortam a zona rural ficaram danificadas após a forte chuva da última quinta-feira. A força da água destruiu pontes e bueiros, causando a interrupção do tráfego. Algumas localidades continuam isoladas.

Ainda segundo a prefeitura, além das estradas, o decreto leva em conta o aumento no processo de erosão e o surgimento de novas trincas nas encostas da Rua Lino Ribeiro Soares (área onde o muro de contenção ainda não está concluído), e próximo à escadaria Alesito Pereira, no bairro São Vicente, gerando risco à população do entorno.

Chuva danifica estradas e Muniz Freire decreta situação de emergência