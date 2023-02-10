Animais mortos por raio foram encontrados em uma área de mata no interior de Alfredo Chaves Crédito: Otávio de Oliveira Bonadiman

Em menos de uma semana, pelo menos 42 cabeças de gado morreram atingidas por raios em três cidades do Espírito Santo . Em fatalidades como essa, há quem acredite que seja possível reduzir os prejuízos destinando a carne desses animais para consumo. No entanto, de acordo com instrução normativa do Ministério da Agricultura, ela não pode ser consumida por humanos nem por bichos.

Segundo os médicos veterinários Rafael Fernandes e Tiago Nakano, do Instituto Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) , consumir animais que foram abatidos ou mortos sem passar pela inspeção antes ou após a morte, realizada por profissionais dos serviços de inspeção oficiais, pode colocar em risco a saúde do consumidor.

Eles explicam que o animal morto por descargas elétricas não deve ser consumido porque, além de não passar pelos procedimentos de inspeção higiênico-sanitária, ele não teve a devida sangria realizada. No entanto, há um conjunto de fatores que levam a não indicação dessa carne para consumo.

Your browser does not support the audio element. Carne de animais mortos por raio não é segura para consumo; entenda

"No caso dos animais mortos por raios, o sangue permanece dentro de órgãos e músculos. Como o sangue é um meio excelente para a proliferação de micro-organismos, as bactérias nocivas já começam a se multiplicar, tornando a carne imprópria" Tiago Nakano - Médico veterinário do Idaf

Dentre as consequências do consumo dessa carne estão intoxicações e doenças que podem ser transmitidas ao ser humano, sendo algumas graves, que podem levar até à morte. Além disso, os cadáveres desses animais devem ser enterrados em locais longe de cursos d'água e nascentes para evitar contaminação.

Os médicos veterinários do Idaf também ressaltam que todo produto de origem animal que for destinado ao consumo humano deve ser inspecionado por algum serviço de inspeção oficial, seja ele federal, estadual ou municipal.

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