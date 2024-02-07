Inmet faz novo alerta para chuvas fortes no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso é o de cor amarela — o menor na escala de risco — e válido até as 10h de quinta-feira (8). A previsão é de que o volume de chuvas varie entre 20 e 30 mm/h ou alcance até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir até 60 km/h.