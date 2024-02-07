Inmet faz novo alerta para chuvas fortes no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso é o de cor amarela — o menor na escala de risco — e válido até as 10h de quinta-feira (8). A previsão é de que o volume de chuvas varie entre 20 e 30 mm/h ou alcance até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir até 60 km/h.
Tendência para fevereiro
Matéria publicada anteriormente pelo repórter Vinícius Zagoto, também de A Gazeta, já informava que o Espírito Santo deve ter chuva acima da média em todas as regiões durante o mês de fevereiro. No primeiro mapa divulgado pelo Inmet (confira acima) é possível ver o Estado coberto por uma cor azul, sinalizando que podem ser registrados volumes de chuva entre 50 e 75 mm acima da média na Região Sul e entre 10 e 50 mm no Norte.
Em relação às temperaturas, parte do Norte do Estado aparece em tom alaranjado no segundo mapa. Na região está prevista temperatura até 1 °C acima da média. Já em parte da Região Sul, os termômetros podem ficar até 0,4 °C abaixo da média para o mês.