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Inmet faz novo alerta para chuvas fortes no ES

Aviso meteorológico é válido para todas as cidades capixabas; ventos podem chegar a 60 km/h

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 14:08

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 fev 2024 às 14:08
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso é o de cor amarela — o menor na escala de risco — e válido até as 10h de quinta-feira (8). A previsão é de que o volume de chuvas varie entre 20 e 30 mm/h ou alcance até 50 mm/dia. Já os ventos podem atingir até 60 km/h.

Tendência para fevereiro

Mapas mostram previsão de chuva e de temperaturas para o Espírito Santo em fevereiro
ES deve ter chuva acima da média em todas as regiões Crédito: Inmet
Matéria publicada anteriormente pelo repórter Vinícius Zagoto, também de A Gazeta, já informava que o Espírito Santo deve ter chuva acima da média em todas as regiões durante o mês de fevereiro. No primeiro mapa divulgado pelo Inmet (confira acima) é possível ver o Estado coberto por uma cor azul, sinalizando que podem ser registrados volumes de chuva entre 50 e 75 mm acima da média na Região Sul e entre 10 e 50 mm no Norte.
Em relação às temperaturas, parte do Norte do Estado aparece em tom alaranjado no segundo mapa. Na região está prevista temperatura até 1 °C acima da média. Já em parte da Região Sul, os termômetros podem ficar até 0,4 °C abaixo da média para o mês.

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