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No Sul do Estado

Ibatiba decreta estado de emergência por causa das chuvas

Chuva que atingiu a região na noite de quinta-feira (1°) causou muitos estragos e deixou desabrigados

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 18:30

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

03 fev 2024 às 18:30
Chuva causa estragos e deixa cidades em alerta no Sul do ES
Deslizamento de terra no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba Crédito: Divulgação \ Defesa Civil
Prefeitura de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, decretou na sexta-feira (2) situação de emergência. A medida foi tomada por causa das fortes chuvas que atingiram a região na noite de quinta-feira (1º).
O decreto nº 11/2024 registra que o município sofreu com deslizamentos de terra, queda de barreiras, inundações e enxurradas, interdição de estradas, residências que tiveram suas estruturas danificadas, escolas e igrejas que foram alagadas, pontes que foram destruídas, além de muitas pessoas que, por causa da chuva, ficaram desabrigadas.
Segundo a Defesa Civil de Ibatiba, no momento a cidade não possui desabrigados e desalojados. Neste sábado (3), voltou a chover na cidade, mas desta vez não houve estragos. Os moradores atingidos aproveitaram o dia para limpar casas, comércios, ruas e avenidas, informou Eliseu Bastos, coordenador da Defesa Civil e secretário de Obras.

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