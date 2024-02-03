Ibatiba decreta estado de emergência por causa das chuvas

O decreto nº 11/2024 registra que o município sofreu com deslizamentos de terra, queda de barreiras, inundações e enxurradas, interdição de estradas, residências que tiveram suas estruturas danificadas, escolas e igrejas que foram alagadas, pontes que foram destruídas, além de muitas pessoas que, por causa da chuva, ficaram desabrigadas.

Segundo a Defesa Civil de Ibatiba, no momento a cidade não possui desabrigados e desalojados. Neste sábado (3), voltou a chover na cidade, mas desta vez não houve estragos. Os moradores atingidos aproveitaram o dia para limpar casas, comércios, ruas e avenidas, informou Eliseu Bastos, coordenador da Defesa Civil e secretário de Obras.