Chuva volta a alagar ruas e derrubar árvores em Cachoeiro de Itapemirim

Um forte temporal voltou a causar transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Vídeos enviados por moradores na tarde desta terça-feira (6) mostram ruas completamente alagadas, além de uma árvore caída no bairro Coramara.
Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que, até o momento, a Defesa Civil tem registro de alagamentos no bairro BNH, Coronel Borges, Aeroporto e Valão. Moradores também relatam alagamentos no bairro Nossa Senhora de Fátima, Bom Pastor e Coramara.
Na última semana, diversos bairros do município sofreram com os impactos das chuvas. Além dos bairros alagados, houve registro de casas destelhadas, queda de árvores, e até portões arrancados com a força dos ventos na cidade.