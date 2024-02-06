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Chuva volta a alagar ruas e derrubar árvores em Cachoeiro de Itapemirim

Temporal atingiu a cidade do Sul capixaba com muita intensidade na tarde desta terça-feira (6)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:01

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

06 fev 2024 às 18:01
Um forte temporal voltou a causar transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Vídeos enviados por moradores na tarde desta terça-feira (6) mostram ruas completamente alagadas, além de uma árvore caída no bairro Coramara.
Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que, até o momento, a Defesa Civil tem registro de alagamentos no bairro BNH, Coronel Borges, Aeroporto e Valão. Moradores também relatam alagamentos no bairro Nossa Senhora de Fátima, Bom Pastor e Coramara.
Chuva Cachoeiro | Nossa Senhora de Fátima
Rua e quintal  de casa do bairro Nossa Senhora de Fátima completamente tomados pela água Crédito: Leitor A Gazeta
Na última semana, diversos bairros do município sofreram com os impactos das chuvas. Além dos bairros alagados, houve registro de casas destelhadas, queda de árvores, e até portões arrancados com a força dos ventos na cidade.

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