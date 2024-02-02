Comerciantes tentam achar donos de placas perdidas durante chuva em Cachoeiro

Segundo os comerciantes, todas as placas foram encontradas no próprio bairro, um dos mais afetados pelas fortes chuvas.

De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta sexta-feira (2), Cachoeiro de Itapemirim foi o terceiro município com maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, com 44,24 milímetros.