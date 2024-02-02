ES deve ter chuva acima da média em todas as regiões durante fevereiro

ES deve ter chuva acima da média em todas as regiões, aponta Inmet Crédito: Inmet

A previsão do Inmet indica tendência de chuva dentro ou ligeiramente acima da média no Sudeste do Brasil. O instituto aponta que essa tendência também vai valer para o território capixaba.

No primeiro mapa divulgado pelo órgão (confira acima), é possível ver o Estado coberto por uma cor azul, sinalizando que podem ser registrados volumes de chuva entre 50 e 75 mm acima da média na Região Sul e entre 10 e 50 mm no setor Norte.