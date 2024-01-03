Zona de convergência: ES recebe novo aviso de perigo para chuva intensa

Nessas cidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira abaixo a lista com os municípios atingidos.