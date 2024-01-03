Zona de convergência: ES recebe novo aviso de perigo para chuva intensa

O Espírito Santo recebeu um novo aviso de chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h da manhã desta quinta-feira (4), em meio à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que tem provocado fortes precipitações no país. O aviso amarelo, de perigo potencial, abrange 42 cidades das regiões Sul, Serrana e da divisa com Minas Gerais.
Nessas cidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira abaixo a lista com os municípios atingidos.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante