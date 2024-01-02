Zona de convergência deixa o tempo chuvoso em todo o ES

Templo nublado e com chuva na Grande Vitória devido a uma frente fria Crédito: Vitor Jubini

Conforme boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil estadual, a chuva pode superar os 70 mm na Região Norte e ficar entre 10 e 30 mm em outras regiões capixabas, nesta terça-feira (2).

Na quarta-feira (3), a previsão sugere valores de chuva superiores aos 50 mm no Extremo-Norte e, novamente, de até 30 mm em outras localidades.

A partir de quinta-feira (4), a probabilidade de chuva diminui, mas ainda há expectativa de precipitações de até 30 mm no Extremo-Norte capixaba.

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

O que é uma zona de convergência?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS na forma usualmente abreviada, é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.