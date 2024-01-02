Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira previsão

Zona de convergência deixa o tempo chuvoso em todo o ES

Climatempo aponta que o sistema associado a uma frente fria que atua sobre o litoral capixaba vão gerar grandes nuvens e provocar chuvas intensas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jan 2024 às 07:06

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 07:06

Templo nublado, chuva, Grande Vitória
Templo nublado e com chuva na Grande Vitória devido a uma frente fria Crédito: Vitor Jubini
O tempo fechado e chuvoso que marcou a virada de ano no Espírito Santo deve continuar nos próximos dias devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a primeira de 2024.
A previsão da empresa de meteorologia Climatempo é que a ZCAS associada a uma frente fria que está semiestacionária sobre o litoral do Espírito Santo gere grandes nuvens e provoque chuvas de forte intensidade no Estado.
Conforme boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil estadual, a chuva pode superar os 70 mm na Região Norte e ficar entre 10 e 30 mm em outras regiões capixabas, nesta terça-feira (2). 
Na quarta-feira (3), a previsão sugere valores de chuva superiores aos 50 mm no Extremo-Norte e, novamente, de até 30 mm em outras localidades.
A partir de quinta-feira (4), a probabilidade de chuva diminui, mas ainda há expectativa de precipitações de até 30 mm no Extremo-Norte capixaba.
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

O que é uma zona de convergência?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS na forma usualmente abreviada, é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
Em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o elevado volume de chuva produzido durante a atuação da ZCAS, que em média atua por um período de 4 a 10 dias, pode representar grande parte da chuva do trimestre mais chuvoso do ano, compreendido entre dezembro e fevereiro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados