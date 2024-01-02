Zona de convergência deixa o tempo chuvoso em todo o ES

O tempo fechado e chuvoso que marcou a virada de ano no Espírito Santo deve continuar nos próximos dias devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a primeira de 2024.
A previsão da empresa de meteorologia Climatempo é que a ZCAS associada a uma frente fria que está semiestacionária sobre o litoral do Espírito Santo gere grandes nuvens e provoque chuvas de forte intensidade no Estado.
Conforme boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil estadual, a chuva pode superar os 70 mm na Região Norte e ficar entre 10 e 30 mm em outras regiões capixabas, nesta terça-feira (2).
Na quarta-feira (3), a previsão sugere valores de chuva superiores aos 50 mm no Extremo-Norte e, novamente, de até 30 mm em outras localidades.
A partir de quinta-feira (4), a probabilidade de chuva diminui, mas ainda há expectativa de precipitações de até 30 mm no Extremo-Norte capixaba.
O que é uma zona de convergência?
A Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS na forma usualmente abreviada, é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
Em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o elevado volume de chuva produzido durante a atuação da ZCAS, que em média atua por um período de 4 a 10 dias, pode representar grande parte da chuva do trimestre mais chuvoso do ano, compreendido entre dezembro e fevereiro.