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Primeira semana de 2024 vai ser de muita chuva no ES, diz Climatempo

Com a formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano, precipitações atingirão os 78 municípios capixabas

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 12:42

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

31 dez 2023 às 12:42
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Tempo ficará chuvoso nos primeiros dias do ano Crédito: Ricardo Medeiros
As boas-vindas para 2024 devem ser debaixo de chuva em todo o Espírito Santo. Com a formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano, intensas precipitações atingirão os 78 municípios capixabas nos próximos dias. O sistema deve começar a operar na terça-feira (2), de acordo com uma previsão do Climatempo. 
O instituto também prevê que os acumulados no Estado podem ficar entre 10 e 100 mm/dia, a depender da região. As maiores precipitações vão ocorrer no Noroeste e no Norte, sendo que este atualmente sofre com a crise hídrica. 
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa instabilidade só vai perder força a partir de quarta (3).

Previsão para os primeiros dias de 2024:

  • Segunda-feira (1º):  o tempo permanecerá instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. Nas regiões Norte e Nordeste a chuva ocorre no final do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
  • Terça-feira (2):  será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Nordeste. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
  • Quarta-feira (3):  a instabilidade começa a diminuir. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
A ZCAS se posicionará mais ao Norte do Brasil (sistema 2, na imagem abaixo), levando chuva persistente também para áreas de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, parte do Pará, sul do Amazonas, norte de Goiás, Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso.
Primeira semana de 2024 vai ser de muita chuva no ES, diz Climatempo
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

O que é a ZCAS

Conforme uma definição do Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico responsável pela chuva no verão brasileiro. É caracterizada por uma persistente área de nebulosidade que se estende desde a Amazônia até o oceano Atlântico, influenciando as precipitações em todo o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste brasileiro.
Estão previstos acumulados de até 100 mm/dia para o Espírito Santo
Estão previstos acumulados de até 100 mm/dia para áreas do ES Crédito: Reprodução | Climatempo
O sistema está associado com uma sequência de dias chuvosos que, em muitas ocasiões, provocam episódios de chuva extrema e, por consequência, desastres naturais como, por exemplo, inundações e deslizamentos de terra.

Réveillon com chuva

último dia de 2023 deve ser de temperaturas mais baixas e até temporais em todo o território capixaba. O motivo é uma frente fria que ficará "estacionada" sobre o litoral do Estado neste domingo (31).
Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, espera-se que mais nuvens carregadas se formem ao longo do dia. Por isso, a previsão é que chova bastante até a hora da virada. Com as precipitações e um excesso de nuvens, a temperatura cai.

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