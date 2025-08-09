Instabilidade

ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

Aviso de nível amarelo do Inmet prevê precipitação de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 11:17

Alerta amarelo é válido das 12h até 23h59 deste sábado (9) Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial (nível amarelo) para o Espírito Santo, válido das 12h até 23h59 deste sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.



O alerta, que substitui o aviso anterior, mantém o risco considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades incluídas no alerta:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Recomendações do Inmet - Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores; - Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; - Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; Em caso de dúvidas ou emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

