ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial (nível amarelo) para o Espírito Santo, válido das 12h até 23h59 deste sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
O alerta, que substitui o aviso anterior, mantém o risco considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades incluídas no alerta:
Recomendações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores;
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
Em caso de dúvidas ou emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
