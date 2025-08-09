Home
>
Clima no ES
>
ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

Aviso de nível amarelo do Inmet prevê precipitação de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 11:17

Alerta amarelo é válido das 12h até 23h59 deste sábado (9)
Alerta amarelo é válido das 12h até 23h59 deste sábado (9) Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial (nível amarelo) para o Espírito Santo, válido das 12h até 23h59 deste sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Recomendado para você

Aviso de nível amarelo do Inmet prevê precipitação de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

Para domingo (10), Espírito Santo tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em várias cidades

Dia dos pais no ES terá tempo abafado, chuva e começo de semana com frio

Alerta é válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9); fim de semana começa com tempo aberto, mas domingo (10) pode ser de chuva

ES tem alerta de chuva intensa; veja previsão para o fim de semana

O alerta, que substitui o aviso anterior, mantém o risco considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida

Cidades incluídas no alerta:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Recomendações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores;

- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em caso de dúvidas ou emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leia mais

Imagem - Dia dos pais no ES terá tempo abafado, chuva e começo de semana com frio

Dia dos pais no ES terá tempo abafado, chuva e começo de semana com frio

Imagem - Brasil terá chuvas mais intensas e menos frequentes em 2100, prevê estudo

Brasil terá chuvas mais intensas e menos frequentes em 2100, prevê estudo

Imagem - Mudanças climáticas e a era da desinformação: o que está em jogo?

Mudanças climáticas e a era da desinformação: o que está em jogo?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais