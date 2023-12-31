Réveillon 2024: baixas temperaturas e temporal podem atingir o ES

Frente fria "estacionou" sobre o litoral capixaba neste domingo (31) Crédito: Vitor Jubini

Além do espumante e das roupas brancas, chegou a hora de separar mais uma coisa para o Réveillon 2024: o guarda-chuva! O último dia de 2023 deve ser de temperaturas mais baixas e até temporais em todo o Espírito Santo , conforme previsão do Climatempo. O motivo é uma frente fria que deve ficar parada sobre o litoral capixaba neste domingo (31).

Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, espera-se que mais nuvens carregadas se formem ao longo do dia. Por isso, a previsão é que chova bastante até a hora da virada. Com as precipitações e um excesso de nuvens, a temperatura cai.

Já o primeiro dia de 2024 vai começar instável, com chuva frequente e mais tempestades entre o Espírito Santo, Norte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Região Centro-Oeste.

Alerta meteorológico

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) um alerta de chuvas intensas para os 78 municípios do Estado, válido até às 10 horas desta segunda-feira (1º). Classificado como da cor amarela — ou seja, apenas de perigo potencial —, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 a 60km/h.