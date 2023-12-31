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Prepare o guarda-chuva

Réveillon 2024: baixas temperaturas e temporal podem atingir o ES

Frente fria deve ficar parada sobre o litoral capixaba neste domingo (31); alerta do Inmet prevê chuvas intensas para os 78 municípios capixabas até segunda-feira (1°)

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 11:50

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

31 dez 2023 às 11:50
Chuva na tarde de segunda-feira
Frente fria "estacionou" sobre o litoral capixaba neste domingo (31) Crédito: Vitor Jubini
Além do espumante e das roupas brancas, chegou a hora de separar mais uma coisa para o Réveillon 2024: o guarda-chuva! O último dia de 2023 deve ser de temperaturas mais baixas e até temporais em todo o Espírito Santo, conforme previsão do Climatempo. O motivo é uma frente fria que deve ficar parada sobre o litoral capixaba neste domingo (31). 
Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, espera-se que mais nuvens carregadas se formem ao longo do dia. Por isso, a previsão é que chova bastante até a hora da virada. Com as precipitações e um excesso de nuvens, a temperatura cai.
Já o primeiro dia de 2024 vai começar instável, com chuva frequente e mais tempestades entre o Espírito Santo, Norte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Região Centro-Oeste.

Alerta meteorológico

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) um alerta de chuvas intensas para os 78 municípios do Estado, válido até às 10 horas desta segunda-feira (1º). Classificado como da cor amarela — ou seja, apenas de perigo potencial —, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 a 60km/h.
Algumas localidades sofreram com os efeitos da chuva já no sábado (30). Em Alegre, na Região do Caparaó, ruas ficaram alagadas em menos de 40 minutos, como noticiado em A Gazeta.

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