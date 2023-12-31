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Retrospectiva

De atos golpistas a mudanças na 3ª Ponte: fatos que marcaram 2023 no ES

Os últimos 12 meses registraram momentos importantes na política, na economia e no cotidiano dos capixabas; veja em vídeo

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 08:42

Douglas Motta

Douglas Motta

Publicado em 

31 dez 2023 às 08:42
O ano de 2023 chega ao fim carregando fatos relevantes para o Espírito Santo e o país. Os últimos 12 meses registraram momentos importantes na política, na economia e no cotidiano dos capixabas, mas episódios em âmbito nacional, como os ataques golpistas em Brasília, também repercutiram por aqui. Mudanças significativas na mobilidade urbana da Região Metropolitana, como a ampliação da Terceira Ponte, marcaram esse período, assim como o nascimento de sêxtuplos e crimes bárbaros. Confira esses e outros acontecimentos de 2023 na retrospectiva em vídeo.
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