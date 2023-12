Chuva forte alaga ruas na região central de Alegre; veja vídeo

Obras de drenagem têm sido realizadas em Vila Velha para reduzir alagamentos . (Secom/PMVV)

O governo do Espírito Santo vai investir R$ 69 milhões em obras de macrodrenagem em Vila Velha. Os recursos estão previstos em editais, anunciados nesta sexta-feira (29) pelo governador Renato Casagrande (PSB), para a construção de estações de bombeamento, galeria de águas pluviais (de chuva), entre outras estruturas, em regiões do município que frequentemente sofrem com alagamentos.

Entre os editais está o da construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Pontal das Garças, que vai auxiliar na drenagem das águas que chegam no Canal do Dique, bombeando para o Rio Jucu, beneficiando diretamente o bairro Pontal das Garças, além de operar em conjunto com a Ebap Guaranhuns, o que contempla todos os bairros que contribuem para a bacia do canal Guaranhuns.

Já as obras da Ebap Gaivotas vão beneficiar cerca de 45 mil pessoas. A estação vai ajudar na drenagem das águas que chegam ao Canal da Costa, evitando os alagamentos que ocorrem nos bairros ao longo do seu percurso. Haverá ainda a implantação do dique de contenção da margem do Rio Aribiri, que vai minimizar os efeitos da maré na região. A obra prevê, também, um parque urbano com quadra de esportes recreativa, playground, academia ao ar livre, entre outros espaços.

"Essas obras que anunciamos em Vila Velha são importantes para toda Região Metropolitana e ajudarão também Viana e Cariacica", ressaltou Casagrande.