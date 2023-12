Inmet renova alerta de chuvas intensas e ventos fortes no Espírito Santo

Há risco de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h. Veja os alertas e os locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) quatro alertas para o Espírito Santo: dois para chuvas intensas e dois relacionados aos ventos fortes, que podem chegar aos 100km/h no litoral. Em algumas cidades capixabas já chove forte e há registros de alagamentos.

CHUVAS INTENSAS: alerta laranja

No início do dia, o Inmet havia emitido aviso de perigo potencial (amarelo) para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Porém, às 16h, o alerta foi atualizado para perigo (laranja). Ele aponta para risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 6h de domingo (31).

VENDAVAL: perigo

O alerta laranja para vendaval, indicando perigo, é válido para cidades do Sul e Noroeste do Espírito Santo. Nesses locais, a previsão é de ventos variando entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Veja as cidades: