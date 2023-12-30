Inmet renova alerta de chuvas intensas e ventos fortes no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) quatro alertas para o Espírito Santo: dois para chuvas intensas e dois relacionados aos ventos fortes, que podem chegar aos 100km/h no litoral. Em algumas cidades capixabas já chove forte e há registros de alagamentos.
CHUVAS INTENSAS: alerta laranja
No início do dia, o Inmet havia emitido aviso de perigo potencial (amarelo) para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Porém, às 16h, o alerta foi atualizado para perigo (laranja). Ele aponta para risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 6h de domingo (31).
VENDAVAL: perigo
O alerta laranja para vendaval, indicando perigo, é válido para cidades do Sul e Noroeste do Espírito Santo. Nesses locais, a previsão é de ventos variando entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Veja as cidades:
- Vila Velha
- Vila Pavão
- Viana
- Venda Nova do Imigrante
- Vargem Alta
- Serra
- São Roque do Canaã
- São José do Calçado
- São Gabriel da Palha
- São Domingos do Norte
- Santa Teresa
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Leopoldina
- Rio Novo do Sul
- Presidente Kennedy
- Ponto Belo
- Piúma
- Pancas
- Nova Venécia
- Muqui
- Muniz Freire
- Mimoso do Sul
- Marilândia
- Marechal Floriano
- Marataízes
- Mantenópolis
- Linhares
- Laranja da Terra
- João Neiva
- Jerônimo Monteiro
- Iúna
- Itarana
- Itapemirim
- Itaguaçu
- Irupi
- Iconha
- Ibitirama
- Ibiraçu
- Ibatiba
- Guarapari
- Guaçuí
- Governador Lindenberg
- Fundão
- Ecoporanga
- Dores do Rio Preto
- Domingos Martins
- Divino de São Lourenço
- Conceição do Castelo
- Colatina
- Castelo
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Brejetuba
- Bom Jesus do Norte
- Barra de São Francisco
- Baixo Guandu
- Atílio Vivacqua
- Apiacá
- Anchieta
- Alto Rio Novo
- Alfredo Chaves
- Alegre
- Águia Branca
- Água Doce do Norte
- Afonso Cláudio
VENTOS COSTEIROS: perigo
Já o litoral do Espírito Santo, ao Sul de Vitória, ainda tem um alerta de ventos costeiros fortes. Segundo o Inmet, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla.
Em caso de perigo, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).