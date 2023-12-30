Inmet renova alerta de chuvas intensas e ventos fortes no Espírito Santo

Há possibilidade de chuvas intensas neste sábado no ES Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) quatro alertas para o Espírito Santo: dois para chuvas intensas e dois relacionados aos ventos fortes, que podem chegar aos 100km/h no litoral. Em algumas cidades capixabas já chove forte e há registros de alagamentos.

CHUVAS INTENSAS: alerta laranja

No início do dia, o Inmet havia emitido aviso de perigo potencial (amarelo) para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Porém, às 16h, o alerta foi atualizado para perigo (laranja). Ele aponta para risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 6h de domingo (31).



VENDAVAL: perigo

O alerta laranja para vendaval, indicando perigo, é válido para cidades do Sul e Noroeste do Espírito Santo. Nesses locais, a previsão é de ventos variando entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Veja as cidades:

Vila Velha

Vila Pavão

Viana

Venda Nova do Imigrante

Vargem Alta

Serra

São Roque do Canaã

São José do Calçado

São Gabriel da Palha

São Domingos do Norte

Santa Teresa

Santa Maria de Jetibá

Santa Leopoldina

Rio Novo do Sul

Presidente Kennedy

Ponto Belo

Piúma

Pancas

Nova Venécia

Muqui

Muniz Freire

Mimoso do Sul

Marilândia

Marechal Floriano

Marataízes

Mantenópolis

Linhares

Laranja da Terra

João Neiva

Jerônimo Monteiro

Iúna

Itarana

Itapemirim

Itaguaçu

Irupi

Iconha

Ibitirama

Ibiraçu

Ibatiba

Guarapari

Guaçuí

Governador Lindenberg

Fundão

Ecoporanga

Dores do Rio Preto

Domingos Martins

Divino de São Lourenço

Conceição do Castelo

Colatina

Castelo

Cariacica

Cachoeiro de Itapemirim

Brejetuba

Bom Jesus do Norte

Barra de São Francisco

Baixo Guandu

Atílio Vivacqua

Apiacá

Anchieta

Alto Rio Novo

Alfredo Chaves

Alegre

Águia Branca

Água Doce do Norte

Afonso Cláudio

VENTOS COSTEIROS: perigo

Já o litoral do Espírito Santo, ao Sul de Vitória, ainda tem um alerta de ventos costeiros fortes. Segundo o Inmet, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla.