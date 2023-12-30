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Tempo

Inmet renova alerta de chuvas intensas e ventos fortes no Espírito Santo

Há risco de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h. Veja os alertas e os locais

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2023 às 17:40
Tempo nublado impede visualização do eclipse solar anular em Vitória
Há possibilidade de chuvas intensas neste sábado no ES Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) quatro alertas para o Espírito Santo: dois para chuvas intensas e dois relacionados aos ventos fortes, que podem chegar aos 100km/h no litoral. Em algumas cidades capixabas já chove forte e há registros de alagamentos.

CHUVAS INTENSAS: alerta laranja

No início do dia, o Inmet havia emitido aviso de perigo potencial (amarelo) para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Porém, às 16h, o alerta foi atualizado para perigo (laranja). Ele aponta para risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 6h de domingo (31).

VENDAVAL: perigo

O alerta laranja para vendaval, indicando perigo, é válido para cidades do Sul e Noroeste do Espírito Santo. Nesses locais, a previsão é de ventos variando entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Veja as cidades:
  • Vila Velha 
  • Vila Pavão 
  • Viana 
  • Venda Nova do Imigrante 
  • Vargem Alta 
  • Serra 
  • São Roque do Canaã 
  • São José do Calçado 
  • São Gabriel da Palha 
  • São Domingos do Norte 
  • Santa Teresa 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Santa Leopoldina 
  • Rio Novo do Sul 
  • Presidente Kennedy 
  • Ponto Belo 
  • Piúma 
  • Pancas 
  • Nova Venécia 
  • Muqui 
  • Muniz Freire 
  • Mimoso do Sul 
  • Marilândia 
  • Marechal Floriano 
  • Marataízes 
  • Mantenópolis 
  • Linhares 
  • Laranja da Terra 
  • João Neiva 
  • Jerônimo Monteiro 
  • Iúna 
  • Itarana 
  • Itapemirim 
  • Itaguaçu 
  • Irupi 
  • Iconha 
  • Ibitirama 
  • Ibiraçu 
  • Ibatiba 
  • Guarapari 
  • Guaçuí 
  • Governador Lindenberg 
  • Fundão 
  • Ecoporanga 
  • Dores do Rio Preto 
  • Domingos Martins 
  • Divino de São Lourenço 
  • Conceição do Castelo 
  • Colatina 
  • Castelo 
  • Cariacica 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Brejetuba 
  • Bom Jesus do Norte 
  • Barra de São Francisco 
  • Baixo Guandu 
  • Atílio Vivacqua 
  • Apiacá 
  • Anchieta 
  • Alto Rio Novo 
  • Alfredo Chaves 
  • Alegre 
  • Águia Branca 
  • Água Doce do Norte 
  • Afonso Cláudio

VENTOS COSTEIROS: perigo

Já o litoral do Espírito Santo, ao Sul de Vitória, ainda tem um alerta de ventos costeiros fortes. Segundo o Inmet, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla.
Em caso de perigo, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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