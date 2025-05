Previsão

Sol ou chuva? Saiba como ficará o tempo no fim de semana no ES

Será que o friozinho dos últimos dias deve continuar, ou o sol vai dar as caras para quem espera poder pegar uma praia? Veja o que diz a previsão

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de maio de 2025 às 12:01

Tempo no ES na sexta (17), sábado (18) e domingo (19) Crédito: Reprodução Incaper

Quem esperava curtir um fim de semana de sol no Espírito Santo vai ter que ajustar a rota para um possível friozinho. A previsão para os próximos dias é de nuvens e pancadas de chuva em vários momentos, principalmente entre o início da manhã e o fim da tarde. A previsão do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incper) indica tempo instável em todas as regiões capixabas, com variação de nuvens e possibilidade de rajadas de vento no litoral.>

Nesta sexta-feira (16), o dia será de variação de nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Estado. Pode chover rápido no início do dia, especialmente no litoral da região Nordeste. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm estáveis, sem grandes variações.>

Na Grande Vitória, há chance de chuva rápida à noite. A temperatura varia entre 20 °C e 27 °C. No litoral, o vento sopra com intensidade moderada e podem haver rajadas de ventos.>

Sábado com instabilidade em boa parte do Estado

No sábado (17), os ventos que sopram do oceano trazem umidade e mantêm o tempo instável em grande parte do Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens, e há previsão de chuvas ocasionais ao longo do dia. As temperaturas continuam agradáveis.>

Tempo nublado e com chuva em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na Região Sul, o litoral pode registrar chuva rápida, mas nas demais áreas o tempo será nublado, sem previsão de chuva. Na Região Serrana e na Grande Vitória também há chance de pancadas de chuva em alguns momentos. O vento continua moderado no litoral, com rajadas.>

Em Vitória, os termômetros devem marcar entre 19 °C e 28 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, a mínima pode chegar a 13 °C.>

Domingo ainda com chuva em algumas regiões

O domingo (18) deve manter o padrão dos dias anteriores, com céu parcialmente nublado e pancadas rápidas de chuva, principalmente no começo e no fim do dia, em todas as regiões do Estado.>

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns momentos, com temperaturas entre 19 °C e 29 °C. O mesmo cenário se repete nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, Sul e Nordeste, com variações de temperatura dentro do esperado para o outono.>

Segunda-feira com mais sol e menos chuva

A instabilidade deve dar uma trégua apenas na segunda-feira (19). O sol deve começar a aparecer em todo o Estado, embora ainda possa chover rápido pela manhã e no fim do dia no litoral. Nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais, o tempo será de sol com variação de nuvens e chuva esparsa.>

