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Dia 'vira noite' com mudança de tempo na Grande Vitória; veja vídeo

Banhistas que estavam na Curva da Jurema, na Capital capixaba, deixaram a praia às pressas neste sábado (30); alerta do Inmet prevê acumulados de até 50 mm/dia para todo o ES

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 14:38

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 dez 2023 às 14:38
O calorão deu lugar ao tempo nublado em várias regiões do Espírito Santo, neste sábado (30), conforme já era previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Grande Vitória, em poucas horas, o dia "virou" noite e trovões foram ouvidos em pontos de Vitória, Serra e Cariacica. Algumas dessas localidades também registraram rápidas precipitações.
Banhistas conseguiram se refrescar durante a manhã, mas, no período da tarde, já tinham começado a esvaziar a Curva da Jurema, na Capital capixaba. O repórter Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local e flagrou a baixa movimentação devido à instabilidade do tempo. Vídeos mostram muitas pessoas deixando a região por volta das 14 horas, além do céu carregado (veja acima).
Céu carregado no último sábado de 2023 na Curva da Jurema, em Vitória
Céu carregado no último sábado de 2023 na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Segundo o Inmet, a expectativa é que chova em todos os 78 municípios capixabas ao longo do dia. São esperados acumulados de 50mm/dia até às 10 horas de domingo (31), véspera do primeiro dia de 2024. 

Outros avisos

Além do alerta de chuvas intensas, três avisos do Inmet estão em curso no Estado: dois de vendaval e um de ventos costeiros. Classificados como da cor laranja - ou seja, de perigo –, todos são válidos até às 20h deste sábado (30).
  • Aviso de ventos costeiros: abrange 13 cidades, sobretudo os do litoral capixaba. É válido das 3 horas até as 20 horas deste sábado (30).
  1. Anchieta 
  2. Cariacica 
  3. Guarapari 
  4. Iconha 
  5. Itapemirim 
  6. Marataízes 
  7. Piúma 
  8. Presidente Kennedy 
  9. Rio Novo do Sul 
  10. Serra 
  11. Viana 
  12. Vila Velha 
  13. Vitória
Banhistas deixam Curva da Jurema às pressas devido ao mau tempo
Banhistas deixam Curva da Jurema às pressas devido ao mau tempo Crédito: Vitor Jubini
  • 1º aviso de vendaval: também classificado como de perigo, é válido em apenas quatro localidades. Começou a valer a partir das 3 horas, se estendendo até as 20 horas. Ventos podem chegar a 100 km/h.
  1. Apiacá 
  2. Bom Jesus do Norte 
  3. Guaçuí 
  4. São José do Calçado
  • 2º aviso de vendaval: ao contrário do primeiro alerta, passou a valer ao meio-dia, desta vez em 65 cidades –  incluindo Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí e São José do Calçado. Por ser da cor laranja, também há previsão de ventos de até 100 km/h. 

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