Dia 'vira noite' com mudança de tempo na Grande Vitória; veja vídeo

Banhistas conseguiram se refrescar durante a manhã, mas, no período da tarde, já tinham começado a esvaziar a Curva da Jurema, na Capital capixaba. O repórter Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local e flagrou a baixa movimentação devido à instabilidade do tempo. Vídeos mostram muitas pessoas deixando a região por volta das 14 horas, além do céu carregado (veja acima).

Céu carregado no último sábado de 2023 na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Segundo o Inmet, a expectativa é que chova em todos os 78 municípios capixabas ao longo do dia. São esperados acumulados de 50mm/dia até às 10 horas de domingo (31), véspera do primeiro dia de 2024.

Outros avisos

Além do alerta de chuvas intensas, três avisos do Inmet estão em curso no Estado: dois de vendaval e um de ventos costeiros. Classificados como da cor laranja - ou seja, de perigo –, todos são válidos até às 20h deste sábado (30).

Aviso de ventos costeiros: abrange 13 cidades, sobretudo os do litoral capixaba. É válido das 3 horas até as 20 horas deste sábado (30).

Anchieta Cariacica Guarapari Iconha Itapemirim Marataízes Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Serra Viana Vila Velha Vitória

Banhistas deixam Curva da Jurema às pressas devido ao mau tempo Crédito: Vitor Jubini

1º aviso de vendaval: também classificado como de perigo, é válido em apenas quatro localidades. Começou a valer a partir das 3 horas, se estendendo até as 20 horas. Ventos podem chegar a 100 km/h.

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