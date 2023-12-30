Dia 'vira noite' com mudança de tempo na Grande Vitória; veja vídeo

O calorão deu lugar ao tempo nublado em várias regiões do Espírito Santo, neste sábado (30), conforme já era previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Grande Vitória, em poucas horas, o dia "virou" noite e trovões foram ouvidos em pontos de Vitória, Serra e Cariacica. Algumas dessas localidades também registraram rápidas precipitações.
Banhistas conseguiram se refrescar durante a manhã, mas, no período da tarde, já tinham começado a esvaziar a Curva da Jurema, na Capital capixaba. O repórter Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local e flagrou a baixa movimentação devido à instabilidade do tempo. Vídeos mostram muitas pessoas deixando a região por volta das 14 horas, além do céu carregado (veja acima).
Segundo o Inmet, a expectativa é que chova em todos os 78 municípios capixabas ao longo do dia. São esperados acumulados de 50mm/dia até às 10 horas de domingo (31), véspera do primeiro dia de 2024.
Outros avisos
Além do alerta de chuvas intensas, três avisos do Inmet estão em curso no Estado: dois de vendaval e um de ventos costeiros. Classificados como da cor laranja - ou seja, de perigo –, todos são válidos até às 20h deste sábado (30).
- Aviso de ventos costeiros: abrange 13 cidades, sobretudo os do litoral capixaba. É válido das 3 horas até as 20 horas deste sábado (30).
- Anchieta
- Cariacica
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- 1º aviso de vendaval: também classificado como de perigo, é válido em apenas quatro localidades. Começou a valer a partir das 3 horas, se estendendo até as 20 horas. Ventos podem chegar a 100 km/h.
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- São José do Calçado
- 2º aviso de vendaval: ao contrário do primeiro alerta, passou a valer ao meio-dia, desta vez em 65 cidades – incluindo Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí e São José do Calçado. Por ser da cor laranja, também há previsão de ventos de até 100 km/h.