Dia 'vira' noite com mudança de tempo na Grande Vitória; veja vídeo

Banhistas que estavam na Curva da Jurema, na Capital capixaba, deixaram a praia às pressas neste sábado (30); alerta do Inmet prevê acumulados de até 50 mm/dia para todo o ES

Banhistas conseguiram se refrescar durante a manhã, mas, no período da tarde, já tinham começado a esvaziar a Curva da Jurema, na Capital capixaba. O repórter Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local e flagrou a baixa movimentação devido à instabilidade do tempo. Vídeos mostram muitas pessoas deixando a região por volta das 14 horas, além do céu carregado (veja acima).