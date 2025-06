Previsão do tempo

Fim de semana no ES vai ter frente fria, mas sol deve aparecer

Frente fria chega nesta sexta-feira (6), traz instabilidade para o sábado (7), mas o sol reaparece no domingo (8), com tempo firme em todo o Estado.

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:55

Passagem de frente fria pelo litoral do ES faz capixaba amanhecer no frio nesta terça (13) Crédito: Fernando Madeira

O fim de semana no Espírito Santo promete agradar tanto os que gostam do frio, quanto os que preferem o calor. A previsão meteorológica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica que uma frente fria chega ao Estado nesta sexta-feira (6), podendo provocar chuva no sábado (7), mas o sol deve voltar a aparecer no domingo (8), com tempo firme.>

A empresa de meteorologia Climatempo informou que também monitora uma massa de ar frio que pode chegar a partir de domingo, começando na Região Sul do Brasil, mas que, ao longo da próxima semana, deve avançar ao Centro-Oeste e Sudeste, inclusive no Espírito Santo, principalmente nas regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul capixaba.>

Sexta-feira: calor até a tarde, com mudanças à noite

Segundo a previsão do Incaper, nesta sexta-feira, o tempo segue com poucas nuvens e calor em todas as regiões do Espírito Santo até o fim da manhã. As temperaturas podem chegar aos 34 °C em áreas do Noroeste. Mas a passagem de uma frente fria pelo litoral muda o cenário a partir da tarde: a nebulosidade aumenta, e há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca à noite entre o Litoral Sul e a Grande Vitória. Os ventos também ganham força, com rajadas em alguns pontos do litoral. Na Grande Vitória, os termômetros variam entre 20 °C e 31 °C. Em Vitória, a máxima chega a 30 °C.>

Sábado: tempo instável e previsão de chuva em parte do estado

O sábado será marcado por instabilidade em boa parte do Espírito Santo. A umidade vinda do mar, trazida pelos ventos, deixa o céu com muitas nuvens e provoca chuva em alguns momentos, principalmente na metade sul do estado, incluindo a Grande Vitória e a Região Nordeste. Já para as regiões Norte e Noroeste não há previsão de chuva, mas o céu fica com variação de nuvens.>

>

Previsão do tempo para sábado e domingo, segundo Incaper Crédito: Reprodução Incaper

Na Grande Vitória, a temperatura varia entre 19 °C e 29 °C, com previsão de chuva ao longo do dia. Em Vitória, a máxima não passa de 28 °C. No Sul do estado, as mínimas ficam em torno de 17 °C e as máximas podem chegar a 29 °C nas áreas menos elevadas. Na Região Serrana capixaba, o frio aparece mais: nas áreas altas, a mínima é de 9 °C.>

Temperaturas previstas para o sábado (7)>

Grande Vitória: 19 °C ~ 29 °C - Vitória : 19 °C ~ 28 °C

Região Sul : Áreas baixas: 17 °C ~ 29 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 26 °C

: Áreas baixas: 17 °C ~ 29 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 26 °C Região Serrana : Áreas baixas: 12 °C ~ 28 °C - Áreas altas: 9 °C ~ 25 °C

: Áreas baixas: 12 °C ~ 28 °C - Áreas altas: 9 °C ~ 25 °C Região Norte : 20 °C ~ 31 °C

: 20 °C ~ 31 °C Região Noroeste : Áreas baixas: 21 °C ~ 32 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 19 °C ~ 29 °C

: Áreas baixas: 21 °C ~ 32 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 19 °C ~ 29 °C Região Nordeste: 19 °C ~ 30 °C >

Domingo: sol volta a aparecer e não há previsão de chuva

Ainda conforme a previsão do Incaper, o domingo, o tempo volta a firmar em todo o Estado. A atuação de um sistema de alta pressão traz ar seco e reduz a nebulosidade, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva. O vento segue soprando de forma moderada no litoral, com chance de rajadas entre o Sul e a Grande Vitória.>

Na Grande Vitória, os termômetros voltam a subir, com mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Em Vitória, a temperatura chega a 30 °C. O sol também brilha no Sul do Espírito Santo, onde as máximas vão até 33 °C em áreas menos elevadas. Na Região Serrana, o domingo será de céu aberto, com mínima de 10 °C e máxima de 30 °C nas partes mais altas. No Norte e no Noroeste, o calor predomina, com temperaturas acima dos 30 °C.>

Temperaturas previstas para o domingo (8) >

Grande Vitória: 20 °C ~ 31 °C - Vitória: 20 °C ~ 30 °C

20 °C ~ 31 °C - Vitória: 20 °C ~ 30 °C Região Sul: Áreas baixas: 18 °C ~ 33 °C - Áreas altas: 12 °C ~ 28 °C

Áreas baixas: 18 °C ~ 33 °C - Áreas altas: 12 °C ~ 28 °C Região Serrana: Áreas baixas: 13 °C ~ 30 °C - Áreas altas: 10 °C ~ 27 °C

Áreas baixas: 13 °C ~ 30 °C - Áreas altas: 10 °C ~ 27 °C Região Norte: 19 °C ~ 32 °C

19 °C ~ 32 °C Região Noroeste: Áreas baixas: 22 °C ~ 33 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 20 °C ~ 30 °C

Áreas baixas: 22 °C ~ 33 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 20 °C ~ 30 °C Região Nordeste: 18 °C ~ 31 °C >

Segunda-feira: nova frente fria pode mudar o tempo

E para quem quer estender os planos do fim de semana até segunda-feira (10), é bom ficar atento: uma nova frente fria se aproxima do litoral capixaba e deve provocar aumento de nuvens à tarde, com chance de chuva à noite, especialmente na metade sul do Estado e na Grande Vitória.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta