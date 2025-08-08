Planeje-se

Dia dos pais no ES terá tempo abafado, chuva e começo de semana com frio

Para domingo (10), Espírito Santo tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em várias cidades

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:55

Onda de frio deve influenciar o tempo no Espírito Santo Crédito: Reprodução Climatempo

Quem tem planos de levar o paizão para passear no próximo domingo, dia 10 de agosto, deve ficar atento à previsão do tempo e levar um guarda-chuva. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, apesar de uma frente fria estar avançando pelo Brasil, o Dia dos Pais será de tempo abafado no Estado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em várias cidades. A queda de temperatura mais acentuada deve ser sentida no início da próxima semana.

Enquanto os Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país enfrentam a chegada de uma intensa massa de ar frio de origem polar — caracterizando a quinta onda de frio de 2025 — o Espírito Santo ainda fica temporariamente fora do núcleo mais gelado da frente fria neste fim de semana. Ainda assim, os ventos úmidos que acompanham o sistema devem trazer instabilidade e contribuir para o aumento da nebulosidade e chuvas passageiras, especialmente no domingo.

Frio chega no início da semana

Para quem vai aproveitar o domingo em família, é bom se preparar para um clima úmido e abafado. Já a segunda (11) e a terça-feira (12) prometem trazer um refresco: a Climatempo prevê máximas entre 22 °C e 23 °C em Vitória e outras cidades do litoral capixaba, com mínimas podendo cair nos próximos dias. O tempo deve continuar instável, com a presença de ventos mais frios de sul e sudeste.

A queda de temperatura será mais significativa na Capital e na Região Serrana do Estado a partir de segunda. Mesmo com o sol podendo aparecer em alguns momentos, o ar mais frio deve predominar nas madrugadas e nas manhãs até, pelo menos, a quarta-feira (13).

Onda de ar frio atinge vários Estados do Brasil

Diferente do Espírito Santo, o Sul do país já registra temperaturas negativas e risco de geada neste fim de semana. Capitais como São Paulo, Curitiba e Porto Alegre vão amanhecer com termômetros próximos ou abaixo dos 10 °C. Em cidades da Serra Catarinense e no Rio Grande do Sul, há até possibilidade de chuva congelada. A massa de ar polar também provoca friagem no Acre, Rondônia e no sul do Amazonas.

No Norte e Nordeste, o cenário é bem diferente. Estados como Tocantins, Maranhão, Piauí e o interior da Bahia devem enfrentar calor intenso, com temperaturas ultrapassando os 37 °C, apesar da possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas.

