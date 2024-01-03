Chuva não dá trégua no ES e tempo deve seguir fechado até fim de semana

Chuva vai se intensificar no Espírito Santo, conforme previsão do Incaper Crédito: Incaper

Na quinta-feira (4), um canal de umidade formado sobre o Estado mantém a nebulosidade em todo o território capixaba e pode chover em todas as cidades durante o dia. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.

O canal de umidade associado à zona de convergência mantém a instabilidade na sexta-feira (5) e pode deixar a chuva ainda mais intensa no Estado, com chance de acumulados expressivos. As condições de instabilidade persistem no sábado (6) devido à atuação da zona de convergência. A previsão é novamente de chuva, com possibilidade de ser mais intensa na Região Norte.