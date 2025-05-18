Bebê de 1 ano morre em Cariacica e Samu identifica sinais de agressão

Maya Simor Pereira, de um ano, encontrada morta com sinais de agressão em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Uma bebê de 1 ano, identificada como Maya Simor Pereira, foi encontrada morta com lesões aparentes no corpo na noite deste sábado (17), no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, de 19 anos, relatou que alimentou a filha com uma mamadeira e a colocou para dormir. Horas depois, percebeu que a menina não respirava.

A jovem contou que estava em casa com o marido e o sogro, mas que os dois saíram durante a tarde. Após notar que a criança não reagia, o avô acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que confirmou o óbito e identificou sinais de violência no corpo da vítima. A perícia da Polícia Científica foi acionada.

A mãe e o avô foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. O pai da bebê não foi localizado, mas, um dia depois, se apresentou na unidade e confessou o crime (leia mais aqui) . No sábado, a Polícia Civil informou que a mãe foi ouvida e liberada, por não haver elementos que justificassem prisão em flagrante. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. O caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).