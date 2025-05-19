Pai de bebê de um ano morta em Cariacica se entrega e confessa crime

Maya Simor Pereira, de um ano, encontrada morta com sinais de agressão em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio (crime contra pessoa do sexo feminino relacionado à violência familiar) com aumento de pena pela vítima ser menor de 14 anos, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

No dia em que a menina morreu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e a médica informou que Maya estava com lesões no nariz, pescoço e uma marca de mordida no braço. Para os policiais militares, a mãe da bebê disse que, por volta de 12h, deu mamadeira para a criança e colocou para dormir. Às 18h, ela percebeu que a filha não estava respirando e acionou o socorro.

A mãe relatou aos policiais que morava na casa com o pai da menina e o avô da criança, e chegou a dizer que Thiago já havia agredido a bebê por desconfiar da paternidade dela.

No sábado, os militares chegaram a fazer buscas, mas não encontraram o pai. A mãe e o avô foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica e, na ocasião, a mãe foi ouvida e liberada, por não haver elementos que justificassem prisão em flagrante.

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