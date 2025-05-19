Pai de bebê de um ano morta em Cariacica se entrega e confessa crime

O pai da pequena Maya Simor Pereira, de um ano, encontrada morta com sinais de agressão em Porto de Cariacica, em Cariacica, no sábado (17), se entregou na Delegacia Regional do município no último domingo (18). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Thiago Colodoni Barcelos confessou o crime.
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio (crime contra pessoa do sexo feminino relacionado à violência familiar) com aumento de pena pela vítima ser menor de 14 anos, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
No dia em que a menina morreu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e a médica informou que Maya estava com lesões no nariz, pescoço e uma marca de mordida no braço. Para os policiais militares, a mãe da bebê disse que, por volta de 12h, deu mamadeira para a criança e colocou para dormir. Às 18h, ela percebeu que a filha não estava respirando e acionou o socorro.
A mãe relatou aos policiais que morava na casa com o pai da menina e o avô da criança, e chegou a dizer que Thiago já havia agredido a bebê por desconfiar da paternidade dela.
No sábado, os militares chegaram a fazer buscas, mas não encontraram o pai. A mãe e o avô foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica e, na ocasião, a mãe foi ouvida e liberada, por não haver elementos que justificassem prisão em flagrante.
Agressões
Durante o depoimento na delegacia, a mãe relatou com riqueza de detalhes a agressão sofrida pela filha, por parte do pai. "Diante disso, a autoridade policial da Central de Teleflagrantes representou pela prisão preventiva do suspeito e comunicou ao pai do suspeito, avô da vítima, que diligências seriam iniciadas para localizá-lo. Algumas horas após essa conversa, o suspeito compareceu à Delegacia Regional de Cariacica. Sua apresentação não foi considerada espontânea, mas motivada pela representação da prisão preventiva e pelo aviso sobre o início das buscas", disse a Polícia Civil.