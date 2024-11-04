Batida entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

O condutor da moto, de 29 anos, relatou à PM que aguardava o semáforo abrir no final da ponte, e, ao seguir em direção à rua Costa Pereira, foi surpreendido pelo ônibus que vinha pela rua 25 de Março, sentido rua Siqueira Lima. Ele afirmou que, devido à proximidade do ônibus, não conseguiu frear a tempo. O passageiro da moto confirmou o relato. Questionado novamente pelos policiais, o motorista do ônibus relatou que, ao se deslocar pela via, viu o semáforo antes da ponte amarelar e não notou a aproximação da moto.