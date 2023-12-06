Barbeiro de Vila Velha é investigado pela PF por pornografia infantil

Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.





Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.





O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.





O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.