Após assinar acordo de fim da greve, Ifes retoma aulas na segunda (1°)

As propostas de recomposição salarial aprovadas pela categoria dos servidores foram: 9% em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026. E para a carreira docente ficou em 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.

Além da retomada, a categoria também aprovou, por consenso, o seguinte encaminhamento para ser negociado com a reitoria sobre a reposição da greve: “Priorizar a manutenção do calendário de férias escolares, sem aceleração do calendário letivo, tendo em vista a possibilidade de prejuízos tanto para os estudantes e servidores”. O sindicato se reunirá com a reitoria na segunda-feira (1º) para tratar da questão.