Ifes pode retomar as aulas na próxima segunda-feira (1°)

Além da retomada, a categoria também aprovou, por consenso, para ser negociado com a reitoria, o seguinte encaminhamento sobre a reposição da greve: “Priorizar a manutenção do calendário de férias escolares, sem aceleração do calendário letivo, tendo em vista a possibilidade de prejuízos tanto para os estudantes e servidores”. Representantes do sindicato se reunirão com a reitoria na segunda-feira (1º).