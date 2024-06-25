Ifes pode retomar as aulas na próxima segunda-feira (1°)

Servidores e professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiram que vão retomar as atividades 72 horas após a assinatura do acordo de greve com o governo federal. A expectativa da categoria é que o documento seja assinado até sexta-feira (28). Com isso, a volta às aulas está prevista acontecer na segunda-feira (1°).
A decisão foi tomada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica do Instituto Federal do Espírito Santo (Sinasefe-Ifes) em assembleia realizada nesta terça-feira (25).
Além da retomada, a categoria também aprovou, por consenso, para ser negociado com a reitoria, o seguinte encaminhamento sobre a reposição da greve: “Priorizar a manutenção do calendário de férias escolares, sem aceleração do calendário letivo, tendo em vista a possibilidade de prejuízos tanto para os estudantes e servidores”. Representantes do sindicato se reunirão com a reitoria na segunda-feira (1º).
As propostas de recomposição salarial aprovadas pela categoria dos servidores foram: 9% em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026. E para a carreira docente ficou em 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.