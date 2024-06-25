Professores da Ufes vão decidir sobre fim da greve na sexta-feira (28)

O movimento ocorre depois que o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) decidiu pelo fim da greve no último fim de semana. Depois dessa decisão, cabe a cada instituição definir a retomada. Mas a expectativa é que isso seja feito até o dia 3 de julho, para o retorno das aulas e a elaboração do calendário acadêmico. A greve dos professores já dura mais de dois meses.