Professores da Ufes vão decidir sobre fim da greve na sexta-feira (28)

A decisão sobre o possível fim da greve dos professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi marcada para sexta-feira (28), às 14 horas. O Comando Local de Greve (CLG) da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) se reuniu nesta terça (25) e agendou a assembleia geral para deliberar sobre a paralisação. A reunião acontecerá na sede da entidade, no campus de Goiabeiras, em Vitória.
O movimento ocorre depois que o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) decidiu pelo fim da greve no último fim de semana. Depois dessa decisão, cabe a cada instituição definir a retomada. Mas a expectativa é que isso seja feito até o dia 3 de julho, para o retorno das aulas e a elaboração do calendário acadêmico. A greve dos professores já dura mais de dois meses.
A proposta apresentada pelo governo – acatada pelo Comando Nacional de Greve – foi a de reajuste zero em 2024, devido às limitações orçamentárias. Para compensar, foi oferecida uma elevação do reajuste linear, até 2026, de 9,2% para 12,8%, sendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.