Professores de universidades e institutos federais decidem encerrar greve

Campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os professores das universidades e institutos federais decidiram encerrar a greve que já durava mais de dois meses. Com o fim da paralisação, os docentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ainda vão decidir se retomam as atividades acadêmicas.

Após assembleias estaduais, o comando nacional grevista reuniu maioria de votos a favor da proposta de reajuste ofertada pelo governo federal, apresentada no início de junho.

Na próxima quarta-feira (26), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) deve assinar um acordo junto ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) para consolidação dos termos das propostas.

A expectativa, segundo o Andes-SN, é que as paralisações sejam encerradas de forma integral até o próximo dia 3 de julho, cabendo às universidades a decisão de retorno às aulas e também a elaboração do calendário acadêmico.

No sábado (22), antes do anúncio do fim da greve dos professores das universidades, professores e técnicos-administrativos dos Institutos Federais de Educação (IFs) decidiram encerrar a paralisação, aceitando as propostas enviadas pelo governo federal.

Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica do Instituto Federal do Espírito Santo (Sinasefe-Ifes), a classe terá assembleia nesta terça-feira (25) para a tomada de decisões sobre o retorno das atividades.

A Gazeta demandou a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Adufes) e o Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) para esclarecer se já há expectativa concreta para retorno das atividades nos campi da Ufes e do Ifes.

Segundo a Adufes, uma nova assembleia será realizada nos próximos dias para definições sobre a continuidade ou não da greve. "Ainda que o Conselho Nacional de Greve (CNG) tenha feito o levantamento das deliberações do conjunto das assembleias, cada universidade tem sua particularidade, data e deliberação própria. Conforme comunicado do CNG, a rodada de assembleias deve ser realizada até 3 de julho. O Comando Local de Greve (CLG) vai se reunir e em breve teremos mais detalhes", informou a Adufes.

Já de acordo com o Sintufes, após debates sobre as possibilidades do movimento paredista, o sindicato reconheceu que a greve está próxima de sua conclusão.