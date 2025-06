Prisão em flagrante

Motorista com sinais de embriaguez bate carro e fere grávida em Cariacica

Homem se envolveu em uma colisão lateral na Avenida Mário Gurgel. Gestante de seis meses precisou ser levada para o hospital

Publicado em 20 de junho de 2025 às 11:50

Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Crédito: Reprodução/GoogleStreetView

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (19), na Avenida Mario Gurgel, em Jardim América, Cariacica, por dirigir sob efeito de álcool e por conduzir o veículo sem habilitação. Ele, que conduzia um Fox, envolveu-se em um acidente de trânsito que deixou uma mulher grávida de seis meses ferida. Ela estava no banco do carona do outro veículo, um Kia Soul, envolvido na colisão e precisou ser levada para o hospital.>

Segundo informações da Polícia Civil, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, o condutor foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).>

O acidente aconteceu por volta das 23h51 em frente ao Estádio Engenheiro Araripe e à Estação Pedro Nolasco. Segundo a Polícia Militar, o Kia Soul seguia no sentido Cariacica x Vila Velha, já o Fox, saía da Rua Engenheiro José Himerio para acessar a Mário Gurgel.

O condutor do Fox foi apontado como o responsável pelo acidente. Segundo a Polícia Militar, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a equipe constatou sinais de embriaguez e um laudo técnico confirmando a alteração da sua capacidade psicomotora no local do acidente.>

Além da embriaguez, foi verificado que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e não tinha o curso de reciclagem para infratores. O veículo Fox que ele conduzia também estava com o licenciamento em atraso e foi removido apreendido. Diante dos fatos, o condutor do Fox foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.>

A passageira do Kia Soul, mulher do motorista do veículo, foi socorrida pelo Samu com dores na barriga e encaminhada para um hospital particular. O condutor do Kia Soul realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para álcool.>

