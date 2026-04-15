Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Após ter o nome chancelado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para integrar a disputa por vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o deputado federal Gilson Daniel (Podemos) terminou a corrida pelo posto no quinto e último lugar, após receber seis votos.
No total, cinco nomes foram postos à disposição, na terça-feira (14), para votação. Com o apoio do governo Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), o deputado Odair Cunha (PT-MG) foi o escolhido, liderando a disputa com 303 votos.
O segundo colocado foi o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), que somou 96 votos. O indicado pela federação PSDB/Cidadania, Danilo Forte (PP-CE), teve 27 votos. Hugo Leal (PSD-RJ) recebeu 20 votos.
Nesta quarta-feira (15), o petista teve indicação aprovada pelo Senado, com 50 votos favoráveis e 8 contrários. Odair Cunha, de 49 anos, substituirá o ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou, e poderá ocupar o cargo até a aposentadoria, que é compulsória aos 75 anos.
Ao repercutir o resultado da eleição, o parlamentar capixaba afirmou receber com tranquilidade o desfecho da disputa por uma vaga de ministro do TCU.
"Avalio o resultado com serenidade e senso de realidade. Era uma eleição extremamente concentrada, com candidaturas muito estruturadas e amplo apoio já consolidado dentro da Câmara. Entrei nesse processo com a convicção de que poderia apresentar um perfil técnico e independente, contribuindo para o debate sobre o papel do Tribunal de Contas da União", disse Gilson Daniel.
O TCU tem como função auxiliar o Congresso a acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira do Brasil, exercendo controle externo do governo federal.