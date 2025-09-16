A Gazeta - Agora

Ambulância tomba em acidente com carro em Cariacica

Publicado em 16/09/2025 às 16h03
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16); o trânsito está complicado no sentido Segunda Ponte

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que transportava um motociclista ferido acabou tombando em acidente na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, Cariacica, na tarde desta terça-feira (16). O fluxo de veículos no sentido Segunda Ponte é desviado para uma rua ao lado do terminal e o trânsito segue complicado. Um semáforo do trecho foi atingido e ficou pendurado por fios.

Segundo a corporação, um carro atingiu a ambulância, fazendo-a tombar. Um militar que estava no veículo de resgate teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. O motociclista ferido que era transportado foi realocado em outra ambulância e encaminhado a um hospital. Já a motorista do carro não se feriu. 

