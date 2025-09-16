Ambulância tomba em acidente com carro em Cariacica

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que transportava um motociclista ferido acabou tombando em acidente na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, Cariacica, na tarde desta terça-feira (16). O fluxo de veículos no sentido Segunda Ponte é desviado para uma rua ao lado do terminal e o trânsito segue complicado. Um semáforo do trecho foi atingido e ficou pendurado por fios.