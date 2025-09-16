Ambulância tomba em acidente com carro em Cariacica
Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que transportava um motociclista ferido acabou tombando em acidente na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, Cariacica, na tarde desta terça-feira (16). O fluxo de veículos no sentido Segunda Ponte é desviado para uma rua ao lado do terminal e o trânsito segue complicado. Um semáforo do trecho foi atingido e ficou pendurado por fios.
Segundo a corporação, um carro atingiu a ambulância, fazendo-a tombar. Um militar que estava no veículo de resgate teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. O motociclista ferido que era transportado foi realocado em outra ambulância e encaminhado a um hospital. Já a motorista do carro não se feriu.