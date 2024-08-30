Acidente entre moto e carro deixa trânsito congestionado em Goiabeiras

Quem precisa acessar a Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (30) precisa ter paciência. Uma moto colidiu com um carro próximo a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o trânsito está congestionado na região. Um vídeo enviado por um leitor mostra uma fila de carros se estendendo até a reta do antigo Aeroporto de Vitória. Não há informações sobre feridos.