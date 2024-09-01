Mortes e sofrimento no trânsito do ES: o que o Estado pode fazer?

A Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa das Vítimas de Acidente de Trânsito da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Coronel Weliton (PRD), recebeu sugestões do especialista em segurança pública Fábio Marçal e protocolou as indicações por meio do mandato do parlamentar.
Foi sugerida a realização de perícia técnica em acidentes de trânsito de média e grande monta, independentemente se houver morte; também houve a indicação de que os projetos de construção e revitalização de vias públicas arteriais tenham faixa azul, de uso exclusivo para motociclistas, além de disponibilização nas delegacias de polícia de psicólogos e assistentes sociais para atendimento às vítimas de trânsito.
Para Marçal, são medidas que poderão prevenir acidentes, bem como auxiliar nas investigações. “Há um número muito grande de pessoas perdendo a vida, então é preciso que sejam tomadas providências. Nós não podemos mais acompanhar diariamente tantos casos lamentáveis. O Estado pode ajudar nessa reflexão e adotar medidas que sejam fundamentais para proteção de diversas vidas”, argumentou.