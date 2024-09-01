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Leonel Ximenes

Mortes e sofrimento no trânsito do ES: o que o Estado pode fazer?

Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa das Vítimas de Acidente de Trânsito da Assembleia Legislativa recebeu sugestões e indicações

Públicado em 

01 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente entre carro e caminhão em trecho da BR 262 no ES
Acidente entre carro e caminhão na BR 262 no ES Crédito: Instagram @batalhao04cbmes
A sucessão de graves acidentes no Espírito Santo, como o do caso envolvendo mãe e filha atropeladas em Vila Velha, provocou reflexão e indicações de mudanças para o trânsito ficar mais seguro no Estado.
A Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa das Vítimas de Acidente de Trânsito da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Coronel Weliton (PRD), recebeu sugestões do especialista em segurança pública Fábio Marçal e protocolou as indicações por meio do mandato do parlamentar.
Foi sugerida a realização de perícia técnica em acidentes de trânsito de média e grande monta, independentemente se houver morte; também houve a indicação de que os projetos de construção e revitalização de vias públicas arteriais tenham faixa azul, de uso exclusivo para motociclistas, além de disponibilização nas delegacias de polícia de psicólogos e assistentes sociais para atendimento às vítimas de trânsito.
Para Marçal, são medidas que poderão prevenir acidentes, bem como auxiliar nas investigações. “Há um número muito grande de pessoas perdendo a vida, então é preciso que sejam tomadas providências. Nós não podemos mais acompanhar diariamente tantos casos lamentáveis. O Estado pode ajudar nessa reflexão e adotar medidas que sejam fundamentais para proteção de diversas vidas”, argumentou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Segurança Pública trânsito Violência Código de Trânsito Coronel Weliton
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