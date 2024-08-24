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Leonel Ximenes

A história de um “gato” indesejável numa clínica em Itapuã. Deu polícia

Proprietário da empresa foi autuado em flagrante por furto de energia

Públicado em 

24 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viatura da Polícia Civil que participou da ação de fiscalização em Itapuã
Viatura da Polícia Civil que participou da ação de fiscalização em Itapuã Crédito: Divulgação
Um gato fazia parte da rotina de uma clínica de fisioterapia em Itapuã, Vila Velha. Mas era um “bicho” silencioso, escondido, que não incomodava funcionários, pacientes e visitantes. Também não aparecia para receber carícias.
Este gato, indesejável, era uma ligação clandestina no medidor, permitindo à empresa burlar o consumo real de energia elétrica.
Como o assunto não dizia respeito à integridade física dos adoráveis felinos, a concessionária EDP não chamou o Ibama, e sim a Polícia Civil, que constatou, na tarde de quinta-feira (22), o grave arranhão na relação de consumo por parte do proprietário da clínica.
A equipe de policiais civis da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória da Polícia Civil realizou o trabalho de investigação e conduziu o dono do estabelecimento à delegacia, autuado em flagrante, para prestar esclarecimentos.
Além do processo criminal, o empresário irá arcar com a cobrança de toda a energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

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Lembrando que o de furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".
O gato da clínica foi anulado pela ação do leão da fiscalização.
Miau!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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