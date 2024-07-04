Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Além de sanduíches, polícia e EDP flagram gato em lanchonete de Vila Velha

Dono do estabelecimento acompanhou a perícia e foi autuado em flagrante delito por crime de furto de energia

Públicado em 

04 jul 2024 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O marcador de luz da lanchonete
O marcador de luz da lanchonete Crédito: EDP/Divulgação
Os sanduíches ficaram murchos, os sucos esquentaram, os sorvetes derreteram. Não foi falta de luz, mas excesso de gato o que ocorreu em uma lanchonete no bairro Alvorada, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (3).
A Polícia Civil e técnicos da EDP realizaram uma inspeção no estabelecimento comercial e os peritos acabaram identificando uma ligação direta na rede elétrica. A fiscalização constatou que parte da energia consumida não estava sendo devidamente paga, caracterizando uma fraude, conhecida popularmente como “gato”.
A equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil realizou os trabalhos de investigação. O dono do estabelecimento acompanhou a perícia e foi autuado em flagrante delito por crime de furto de energia. Ele foi conduzido à delegacia de Vitória para adoção das medidas legais.

CRIME PASSÍVEL DE PRISÃO

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Veja Também

Comerciante flagrado com “gato solidário” na rede de energia no ES

Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.
O furto de energia elétrica, alerta a EDP, traz prejuízos a todos. De acordo com as normas da agência reguladora, a tarifa de energia abrange também as perdas elétricas. Sendo assim, o custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

A lição deixada pelo pedreiro Donizete a moradores da Praia da Costa

Resgate e salvamento no complexo de prédios mais altos do ES

MPES aponta discriminação e pede para PM mudar edital de concurso

Promotor do ES abre o coração e chora ao contar como aceitou filho homossexual

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

crime edp estelionato Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados