Explosivos são detonados pelo BME e rua é liberada em Vila Velha

Em nota, a Guarda Municipal afirmou serem cinco dinamites. O local onde a ocorrência aconteceu é uma área industrial, perto de um shopping. A equipe da corporação começou, às 13h, os preparativos para retirar os objetos do local. Apesar de terem sido explodidas, as informações das bombas foram preservadas e vão passar por perícia, de acordo com apuração da TV Gazeta. Com a investigação será possível descobrir a origem do produto.