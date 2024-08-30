Explosivos são detonados pelo BME e rua é liberada em Vila Velha

Em nota, a Guarda Municipal afirmou serem cinco dinamites. O local onde a ocorrência aconteceu é uma área industrial, perto de um shopping. A equipe da corporação começou, às 13h, os preparativos para retirar os objetos do local. Apesar de terem sido explodidas, as informações das bombas foram preservadas e vão passar por perícia, de acordo com apuração da TV Gazeta. Com a investigação será possível descobrir a origem do produto.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta no local, um homem teria passado pela rua, deixado a sacola no terreno de uma casa e ido embora no fim da madrugada desta sexta-feira. Os moradores da casa foram avisados por vizinhos que uma embalagem tinha sido deixada na casa. Não há informação da motivação da residência ter sido o local onde as dinamites foram jogadas.