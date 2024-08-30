Suspeita de dinamites mobiliza BME e Guarda e interdita rua em Vila Velha

Policiais reunidos na Rua Getúlio Freire Nunes, em Vila Velha, onde dinamites foram deixadas Crédito: TV Gazeta

A Polícia Militar informou que usaram meios de contenção e contra carga para o serviço. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que eram cinco dinamites. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que uma pessoa passou pela Rua Getúlio Freire Nunes, que é uma área industrial, perto de um shopping, e jogou uma sacola no terreno de uma casa no final da madruga desta sexta-feira.

Explosivos foram detonados em Vila Velha após serem jogados no quintal de uma casa. Crédito: Reprodução

Dentro dela, foram encontrados objetos que seriam explosivos, foi aí que a Guarda Municipal foi acionada. Os moradores da casa foram avisados por vizinhos que uma embalagem tinha sido deixada na casa. A reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, constatou que o terreno onde os supostos explosivos foram jogados fica ao lado de um galpão. Por volta das 13h, a equipe do BME começou os preparativos para retirar o material do lugar onde foi colocado.