Suspeita de dinamites mobiliza BME e Guarda e interdita rua em Vila Velha

Uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, no final da manhã desta sexta-feira (30), após uma suspeita de explosivos em um terreno baldio na região de Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A área fica próxima de um grande shopping. Os explosivos foram detonadas por volta de 13h40 em um terreno baldio. A Rua Getúlio Freire Nunes, onde estavam as bombas, foi liberada por volta das 14h.
A Polícia Militar informou que usaram meios de contenção e contra carga para o serviço. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que eram cinco dinamites. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que uma pessoa passou pela Rua Getúlio Freire Nunes, que é uma área industrial, perto de um shopping, e jogou uma sacola no terreno de uma casa no final da madruga desta sexta-feira.
Dentro dela, foram encontrados objetos que seriam explosivos, foi aí que a Guarda Municipal foi acionada. Os moradores da casa foram avisados por vizinhos que uma embalagem tinha sido deixada na casa. A reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, constatou que o terreno onde os supostos explosivos foram jogados fica ao lado de um galpão. Por volta das 13h, a equipe do BME começou os preparativos para retirar o material do lugar onde foi colocado.
Apesar de terem sido explodidas, as informações das bombas foram preservadas e vão passar por perícia, de acordo com apuração da TV Gazeta. Com a investigação será possível descobrir a origem do produto.