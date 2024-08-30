Suspeitos de incêndios em áreas de Mata Atlântica são multados em Alegre

A autuação, em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), aconteceu entre os dias 19 e 29, após denúncias anônimas. Dos 48 mil quadrados afetados pelas chamas, 6,1 mil metros quadrados eram de Mata Atlântica em área de Reserva Legal.

Foram aplicadas três multas, totalizando R$ 10.943,72. Os infratores ainda responderam criminalmente pelo fato. Segundo a Polícia Militar Ambiental, neste período do ano é proibido o uso de fogo em todo o Estado do Espírito Santo, devido ao período de seca. As queimadas irregulares, advertem, além de causarem danos a flora e a fauna, diminuem a qualidade do ar e contribui para o aquecimento global ao lançar carbono na atmosfera.