Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais

Reunindo a música e cultura do reggae, o Vix Reggae Festival traz as referências do gênero para 14 horas de apresentação e mais de 12 atrações de nível nacional e local, valorizando o estilo que valoriza paz, liberdade, consciência social, respeito e diversidade. Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae são alguns dos nomes já confirmados para o festival.
O evento acontece no dia 29 de agosto no Oásis Beach Club, em Vitória, com ingressos a partir de R$ 60 (pista, meia entrada).
O grupo Adão Negro é um dos grandes destaques do festival, com quase três décadas de trajetória. O grupo, natural da Bahia, conquistou espaço em todo o país ao dividir o palco com grandes nomes da música brasileira e internacional.
As bandas Alma Djem, liderada pelo cantor e compositor Marcelo Mira; Rasta Joint, que mistura reggae roots, rock, soul e MPB; e Filosofia Reggae são as primeiras atrações confirmadas, os demais artistas participantes serão divulgados em breve.
Além de uma programação musical, o público também poderá aproveitar o espaço gastronômico, áreas de convivência e o visual da orla de Vitória.
Serviço
Vix Reggae Festival
Data: 29/08 (sábado), às 14h
Local: Oásis Beach Club, em Vitória
Atrações: Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint, Filosofia Reggae, entre outras
Ingressos: a partir de R$60
Vendas: Articket