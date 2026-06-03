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Música e cultura

Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais

Evento será no dia 29 de agosto e terá apresentações das bandas Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae como destaque
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 08:00

Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae.
Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae. Divulgação Adão Negro

Reunindo a música e cultura do reggae, o Vix Reggae Festival traz as referências do gênero para 14 horas de apresentação e mais de 12 atrações de nível nacional e local, valorizando o estilo que valoriza paz, liberdade, consciência social, respeito e diversidade. Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae são alguns dos nomes já confirmados para o festival.

 

O evento acontece no dia 29 de agosto no Oásis Beach Club, em Vitória, com ingressos a partir de R$ 60 (pista, meia entrada). 


O grupo Adão Negro é um dos grandes destaques do festival, com quase três décadas de trajetória. O grupo, natural da Bahia, conquistou espaço em todo o país ao dividir o palco com grandes nomes da música brasileira e internacional.


As bandas Alma Djem, liderada pelo cantor e compositor Marcelo Mira; Rasta Joint,  que mistura reggae roots, rock, soul e MPB; e Filosofia Reggae são as primeiras atrações confirmadas, os demais artistas participantes serão divulgados em breve.


Além de uma programação musical, o público também poderá aproveitar  o espaço gastronômico, áreas de convivência e o visual da orla de Vitória.

Serviço

Vix Reggae Festival

Data: 29/08 (sábado), às 14h

Local: Oásis Beach Club, em Vitória

Atrações: Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint, Filosofia Reggae, entre outras

Ingressos: a partir de R$60

Vendas: Articket

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