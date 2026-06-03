Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais

Reunindo a música e cultura do reggae, o Vix Reggae Festival traz as referências do gênero para 14 horas de apresentação e mais de 12 atrações de nível nacional e local, valorizando o estilo que valoriza paz, liberdade, consciência social, respeito e diversidade. Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae são alguns dos nomes já confirmados para o festival.

O evento acontece no dia 29 de agosto no Oásis Beach Club, em Vitória, com ingressos a partir de R$ 60 (pista, meia entrada).





O grupo Adão Negro é um dos grandes destaques do festival, com quase três décadas de trajetória. O grupo, natural da Bahia, conquistou espaço em todo o país ao dividir o palco com grandes nomes da música brasileira e internacional.





As bandas Alma Djem, liderada pelo cantor e compositor Marcelo Mira; Rasta Joint, que mistura reggae roots, rock, soul e MPB; e Filosofia Reggae são as primeiras atrações confirmadas, os demais artistas participantes serão divulgados em breve.





Além de uma programação musical, o público também poderá aproveitar o espaço gastronômico, áreas de convivência e o visual da orla de Vitória.