Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Nova Venécia

Em relato à PM, o condutor do carro afirmou que teve medo de ser agredido, por isso procurou a polícia logo depois do acidente. Ele relatou que estava conduzindo na via e quando ia fazer uma conversão para entrar na rua Tiradentes, foi surpreendido pela motocicleta, que estaria em alta velocidade. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.