Acidente entre dois veículos provoca morte em Domingos Martins

O vídeo mostra duas viaturas e pelos menos seis policiais na rua quando, de repente, os tiros começam. Eles correm, se abrigam, e disparam de volta. Nenhum agente se feriu, mas uma viatura foi atingida e ficou com várias marcas no para-brisa e na lataria do veículo. Os militares estavam ali prestando apoio para outra equipe da Força Tática depois de um primeiro confronto, que aconteceu mais cedo na região de São Benedito. Entenda melhor abaixo, com a cronologia dos fatos, baseada no boletim de ocorrência: