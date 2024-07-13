Acidente em Montanha: carro bate em veículo estacionado e capota

O motorista de um carro colidiu contra um veículo estacionado e acabou capotando em Montanha, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na Rua José Seabra, bairro Alcebíades, na sexta-feira (12). Em conversa com a equipe de produção da TV Gazeta, o dono do carro que estava estacionado contou que o motorista que causou o acidente teria passado mal ao volante.
"Aparentemente passou mal porque falou que não lembrava de nada", disse Marcos Boldrini. Ainda segundo ele, o motorista que capotou teve ferimentos na cabeça e foi levado ao hospital por populares.
Uma equipe da Polícia Militar foi ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde a vítima informou que não se recordava de como ocorreu o acidente. "Lembrava apenas que estava dirigindo normalmente e, posteriormente, a visão era a do próprio acidente". Ainda segundo a corporação, "o homem não apresentava sinais de embriaguez nem odor etílico, tendo apenas lapso de memória".