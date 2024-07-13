Acidente em Montanha: carro bate em veículo estacionado e capota

"Aparentemente passou mal porque falou que não lembrava de nada", disse Marcos Boldrini. Ainda segundo ele, o motorista que capotou teve ferimentos na cabeça e foi levado ao hospital por populares.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde a vítima informou que não se recordava de como ocorreu o acidente. "Lembrava apenas que estava dirigindo normalmente e, posteriormente, a visão era a do próprio acidente". Ainda segundo a corporação, "o homem não apresentava sinais de embriaguez nem odor etílico, tendo apenas lapso de memória".