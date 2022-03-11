Agora com foco em segurar Abel, Palmeiras 'lava as mãos' por Pedro e espera 'ajuda' de atacante

Com a proposta do Benfica para lhe tirar Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras vai concentrar seus esforços em tentar segurar o técnico português. Com isso, a conversa interna no Alviverde é a de que não haverá mais esforço só do clube paulista para tentar a contratação do centroavante Pedro. A oferta está na mesa e a esperança é a de que o estafe do jogador ajude no esforço para convencer o Flamengo a liberá-lo.O LANCE! apurou que o assunto Pedro não está descartado. Longe disso. Mas a gestão Leila Pereira enfatiza as suas condições para o negócio: paga R$ 130 milhões e cede parte dos direitos de dois jogadores de uma lista de reservas, além de sinalizar que paga o que for pedido pelo centroavante em seu contrato.

A questão, para a diretoria alviverde, conforme apurado, é que se realmente Pedro deseja ser titular de uma grande equipe para manter vivo o sonho de disputar uma Copa do Mundo, deve ajudar nas tratativas com o Rubro-Negro e manifestar o seu desejo de jogar no Verdão.

Conselheiros próximos de Leila, inclusive, chegaram a publicar nas redes sociais que o próprio Pedro teria sinalizado a vontade em deixar o time carioca e que a relação entre ele e Flamengo está estremecida desde que ele fora barrado de disputar as Olimpíadas de Tóquio, no ano passado.

Ainda nesta sexta-feira (11), a diretoria flamenguista voltou a enfatizar que não vai negociar o centroavante com um de seus principais rivais atuais.

A postura do Verdão é a de que uma nova roda de ofertas por Pedro só acontecerá se houver sinalização de que o negócio poderá ser feito, até porque o clube quer concentrar os esforços agora em segurar Abel, procurado pelo Benfica. Nos bastidores, a ideia é turbinar ainda mais o plano de carreira apresentado ao treinador ainda no início do ano, com vínculo prorrogado até o final de 2024, multa bilionária em caso de demissão - um dos temores dele -, custeio total de toda a infra-estrutura de sua família no Brasil e carta branca para gerir o departamento de futebol profissional, inclusive nas indicações de reforços a serem contratados e venda de jogadores.

Duas versões já alteradas desse mesmo projeto foram recusadas pelo treinador desde então.

Pedro tem contrato até 2025 com o Rubro-Negro e uma multa de cerca de R$ 550 milhões. Caso aceite o proposto pelo Palmeiras, a transferência de Pedro seria a maior entre clubes brasileiros na história.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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