Iemanjá: saiba de que forma a Rainha do Mar atua em nossa vida

Entre as divindades mais conhecidas das religiões de matriz africana, Iemanjá ocupa um lugar especial no coração de muitas pessoas. Reverenciada como a Rainha do Mar e considerada a grande mãe das águas salgadas, ela simboliza acolhimento, proteção, fertilidade, intuição e amor incondicional. Sua força está presente não apenas nas praias e nos oceanos, mas também na capacidade de ensinar sobre equilíbrio emocional, cuidado e renovação.