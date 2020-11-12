Guerino Balestrassi lidera disputa pela Prefeitura de Colatina com 46% dos votos válidos

Ex-prefeito de Colatina lidera as pesquisas de intenção de voto para prefeitura Crédito: Arte Geraldo Neto

A três dias da eleição municipal de 2020 , o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (PSC) aparece com 46% das intenções de voto, considerando os votos válidos, de acordo com a segunda pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12).

Em seguida, tecnicamente empatados, estão Luciano Merlo (Patriota), com 20%, e Maricélis (Cidadania), com 16%. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

Your browser does not support the audio element. Guerino Balestrassi lidera disputa pela Prefeitura de Colatina com 46 por cento dos votos válidos

Nesta segunda rodada, a última antes do dia da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos brancos, nulos e indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (15). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Se a eleição para prefeito de Colatina fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Em relação à primeira pesquisa, divulgada no dia 23 de outubro, o ex-prefeito oscilou três pontos percentuais, dentro da margem de erro de cinco pontos. Ele aparecia com 49% das intenções, considerando os votos válidos, e agora apresenta 46%.

No caso de Luciano Merlo, a oscilação foi de dois pontos percentuais. Ele apresentava 18% dos votos válidos e, na segunda pesquisa, tem 20%. Maricélis oscilou um ponto percentual, indo de 15% para 16%.

Guerino Balestrassi busca seu terceiro mandato à frente da cidade. Ele foi prefeito entre 2001 e 2008 e tem usado essa experiência como um ponto favorável em sua campanha. Ele tem apoio do setor empresarial, do qual faz parte, e do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP).

Na época em que comandou Colatina, Balestrassi era filiado ao PSB, partido do governador Renato Casagrande . O ex-prefeito, contudo, não é o candidato apoiado pelo Palácio Anchieta no município.

Quem ocupa esse lugar é a professora Maricélis, estreante nas urnas. Apesar de ser nova no pleito, ela é apadrinhada por lideranças políticas tradicionais da cidade, como o deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) e o atual secretário estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura, Paulo Foletto (PSB). Os dois já gravaram vídeos pedindo votos para a candidata.

Nesta reta final, Da Vitória tem percorrido a cidade ao lado de Maricélis.

Os deputados estaduais Marcelo Santos (Podemos) Alexandre Quintino (PSL) também declararam apoio à professora. No caso de Marcelo, ele foi até Colatina para participar da campanha de Maricélis, subiu no trio elétrico e reforçou o discurso de aliança com o governo estadual. O parlamentar compõe a base de Casagrande na Assembleia Legislativa.

Luciano Merlo, por sua vez, é o candidato que representa o bolsonarismo no município. Bem alinhado às bandeiras do presidente da República, ele conta com apoio do ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e do deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) , que concorre para prefeito de Vitória.

Merlo disputa sua segunda eleição para prefeito. A campanha dele tem focado em apresentá-lo como a "renovação" e atacar o primeiro colocado nas pesquisas, Guerino Balestrassi.

BALESTRASSI LIDERA EM TODOS OS SEGMENTOS

Guerino Balestrassi lidera as intenções de voto em todos os recortes: gênero, renda, escolaridade, faixa etária. Mas é entre os jovens que ele se destaca. O ex-prefeito é citado como opção de voto por 54% dos entrevistados que possuem de 16 a 24 anos.

O desempenho de Balestrassi também é melhor à medida que a escolaridade do eleitor diminui. Entre os entrevistados que cursaram o ensino superior, 38% disseram que vão votar no ex-prefeito. Já entre os que possuem apenas o ensino fundamental, ele é a preferência de 54%.

Em relação à renda, ele se destaca entre eleitores que ganham mais de 1 até 2 salários mínimos (50%).

Apesar do prefeito Sérgio Meneguelli não estar apoiando nenhum candidato, Balestrassi é apontado como opção de voto daqueles que avaliam bem a atual gestão. Dos que classificam a administração de Meneguelli como boa ou ótima, 45% afirmam que vão votar no ex-prefeito.

O Republicanos, partido de Meneguelli, faz parte da coligação de Luciano Merlo. O presidente da sigla em Colatina, Marcos Guerra, até chegou a compor a chapa como vice, mas desistiu.

INTENÇÃO ESTIMULADA/VOTOS TOTAIS

O cenário de disputa da corrida eleitoral é similar na pesquisa de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores previamente. Balestrassi também aparece liderando, com 40% das intenções de voto. O percentual é diferente dos votos válidos porque, neste caso, como na sondagem realizada em outubro , o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.

Merlo ocupa o segundo lugar, com 18%, e Maricélis aparece em terceiro, com 14%. Pela margem de erro, eles estão tecnicamente empatados.

Se a eleição para prefeito de Colatina fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Guerino Balestrassi (PSC) 40%

(PSC) 40% Luciano Merlo (Patriota) 18%

(Patriota) 18% Maricélis (Cidadania) 14%

(Cidadania) 14% Renata Nunes (PL) 7%

(PL) 7% Genivaldo Lievore (PT) 3%

(PT) 3% Barbozinha (PTB) 2%

(PTB) 2% Gesse (DC) 1%

(DC) 1% Marcos DÁvila (PMN) 1%

(PMN) 1% Elodilson Sabadini (Solidariedade) 1%

(Solidariedade) 1% Marcos de Oliveira (PSOL) 1%

(PSOL) 1% Branco/nulo 7%

7% Não sabe/não respondeu 15%

Não houve mudanças significativas na intenção de voto estimulada em relação à primeira pesquisa. Os candidatos oscilaram dentro da margem de erro de cinco pontos percentuais.

REJEIÇÃO

Apesar de ser apontado como favorito na disputa, Guerino Balestrassi é também o candidato mais rejeitado pelos eleitores. De acordo com a pesquisa, 20% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito. O segundo lugar é ocupado pelo ex-deputado Genivaldo Lievore (PT), que aparece com 15% de rejeição.

Colatina já foi comandada pelo PT durante duas gestões, por Leonardo Deptulski, de 2009 a 2016. Na época, o nome dele foi lançado como sucessor de Guerino Balestrassi, que deixava a prefeitura.

Dentre estes candidatos a prefeito de Colatina, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

Guerino Balestrassi (PSC) 20%

(PSC) 20% Genivaldo Lievore (PT) 15%

(PT) 15% Luciano Merlo (Patriota) 12%

(Patriota) 12% Maricélis (Cidadania) 11%

(Cidadania) 11% Renata Nunes (PL) 11%

(PL) 11% Gesse (DC) 9%

(DC) 9% Barbozinha (PTB) 8%

(PTB) 8% Marcos DÁvila (PMN) 7%

(PMN) 7% Elodilson Sabadini (Solidariedade) 5%

(Solidariedade) 5% Marcos de Oliveira (PSOL) 4%

(PSOL) 4% Poderia votar em todos (resposta espontânea) 14%

(resposta espontânea) 14% Não sabem ou preferem não opinar 21%

21% Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.



Nesse quesito, apenas o candidato Barbozinha (PTB) apresentou mudança significativa em relação à primeira pesquisa. Ele caiu oito pontos percentuais, indo de 16% para 8% na rejeição. Todos os outros candidatos oscilaram dentro da margem de erro.

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acreditam que vai ganhar a eleição em Colatina, independentemente do candidato que pretendem votar.

O ex-prefeito Guerino Balestrassi foi apontado como candidato vitorioso, com 56% das menções entre os entrevistados. Bem distante dele está Luciano Merlo, com 11%. Já Maricélis foi citada por 7% dos eleitores.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Colatina?

Guerino Balestrassi (PSC) 56%

(PSC) 56% Luciano Merlo (Patriota) 11%

(Patriota) 11% Maricélis (Cidadania) 7%

(Cidadania) 7% Renata Nunes (PL) 4%

(PL) 4% Genivaldo Lievore (PT) 1%

(PT) 1% Marcos de Oliveira (PSOL) 1%

(PSOL) 1% Elodilson Sabadini (Solidariedade) 0%

(Solidariedade) 0% Gesse (DC) 0%

(DC) 0% Marcos DÁvila (PMN) 0%

(PMN) 0% Barbozinha (PTB) 0%

(PTB) 0% Não sabem ou preferem não opinar 19%

19% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



A cidade de Colatina não possui segundo turno, ou seja, o futuro prefeito já será eleito neste domingo (15). O segundo turno só acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores onde um dos candidatos não obtém mais de 50% dos votos válidos.

A Gazeta clicando aqui. Para entender como funciona o voto para prefeito, confira o vídeo preparado por