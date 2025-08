Era de Colatina

Médico do ES morre em acidente de carro no Mato Grosso

Breno Altoé Lopes, 39 anos, dirigia um carro de passeio e estava com a namorada Gabriely Bianchi quando bateu em uma carreta nesta quinta-feira (31)

Um médico de 39 anos, identificado como Breno Altoé Lopes, morreu em um acidente nessa quinta-feira (31), no Mato Grosso. Ele era capixaba e vai ser enterrado em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (2). O otorrinolaringologista viveu com a família em Colatina, na mesma região, onde era conhecido. Breno dirigia um carro e estava com a namorada Gabriely Bianchi, quando bateu em uma carreta na rodovia estadual MT 242, a 503 km de Cuiabá. >