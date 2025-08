Acidente fatal

Detento do semiaberto morre durante o trabalho em Vila Velha

Preso de 23 anos caiu em uma máquina compactadora em uma usina de recolhimento de entulho; óbito foi confirmado ainda no local do acidente, no bairro Darly Santos

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 19:12

Detento do semiaberto morreu após cair em uma máquina compactadora Crédito: Leitor | A Gazeta

Um detento de 23 anos morreu na tarde desta sexta-feira (1) após sofrer um acidente de trabalho no bairro Darly Santos, em Vila Velha. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o interno era trabalhador externo e caiu em uma máquina compactadora de uma usina de recolhimento de entulho. O óbito foi confirmado ainda no local do acidente. O nome dele não foi divulgado.>

O órgão estadual informou que a vítima cumpria pena desde dezembro de 2020 pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal) na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade de regime semiaberto. "A Sejus lamentou o ocorrido e afirmou que os familiares do detento foram comunicados", informou em nota. >

A Polícia Científica disse que foi acionada para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat). >

